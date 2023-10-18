Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1977

Дочь: Капустина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич

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