Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1977
Дочь: Капустина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Капустин Николай Андреевич