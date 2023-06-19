Жуков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1890
Отец: Жуков Михаил Семенович
Мать: Жукова Фаина Ивановна
Бракосочетание
11.02.1913
Жена: Жукова Фаина Андреевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жукова Августа Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Жукова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Фаина Андреевна
Смерть
Неизвестно