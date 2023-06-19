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Жуков Михаил Михайлович

Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1890

Отец: Жуков Михаил Семенович

Мать: Жукова Фаина Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Жукова Фаина Андреевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жукова Августа Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Андреевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Жукова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Фаина Андреевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно