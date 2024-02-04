Ниязов Данияр Рахимчанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1965
Отец: Ниязов Рахимчан Париевич
Мать: Ниязова Шафика Халиковна
Рождение ребёнка
17.01.2005
Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ниязова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ниязова Алина Данияровна
Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна