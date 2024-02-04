Ниязов Данияр Рахимчанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниязов Данияр Рахимчанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1965

Отец: Ниязов Рахимчан Париевич

Мать: Ниязова Шафика Халиковна

Рождение ребёнка
17.01.2005

Сын: Ниязов Дамир Даниярович

Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ниязова Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ниязова Алина Данияровна

Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ниязова Юлия Анатольевна

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