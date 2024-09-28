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Дудин Георгий Андреевич

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Место рождения

Путино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Путино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Призыв на военную службу
30.08.1938
253 стрелковая дивизия Военно-пересыльный пункт Кировского областного военкомата, Кировская обл. ЭГ 1733 91 артиллерийский полк 40 стрелковой дивизии 9 запасная стрелковая дивизия в/ч п/п 92513 983 с... Показать все
Награда
24.09.1966
Орден Отечественной войны II степени
Награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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