Петр Адрианович Чернов
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1898
Дата смерти22.08.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898
Отец: Чернов Адриан Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чернова Нелли Петровна
Мать ребёнка: Майер Мария Эммануиловна
Рождение ребёнка
05.01.1924
Дочь: Чернова Розалия Петровна
Мать ребёнка: Майер Мария Эммануиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майер Мария Эммануиловна
Смерть
22.08.1942