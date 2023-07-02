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Петр Адрианович Чернов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1898

Дата смерти

22.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898

Отец: Чернов Адриан Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чернова Нелли Петровна

Мать ребёнка: Майер Мария Эммануиловна

Рождение ребёнка
05.01.1924

Дочь: Чернова Розалия Петровна

Мать ребёнка: Майер Мария Эммануиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майер Мария Эммануиловна

Смерть
22.08.1942