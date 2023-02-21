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Гагарина (Болдина) Ольга Ивановна
Гагарина (Болдина) Ольга Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.1947
Пол
Женский
Отец
Болдин Иван Георгиевич
1924 г.р.
Мать
Болдина (Овчинникова) Валентина Константиновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1947
Отец:
Болдин Иван Георгиевич
Мать:
Болдина Валентина Константиновна
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