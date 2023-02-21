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Гагарина (Болдина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1947

Отец: Болдин Иван Георгиевич

Мать: Болдина Валентина Константиновна