Рогожина Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.?

Отец: не указан

Мать: Абрамова Елизавета Лазаревна