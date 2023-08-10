(Шубина) Таисия
Место рожденияАлтайский край, Бийский р-н, с. Б. Аникино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Фёдор
Мать: Шубина Матрёна
Алтайский край, Бийский р-н, с. Б. Аникино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно