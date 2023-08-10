(Шубина) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шубина) Таисия

Место рождения

Алтайский край, Бийский р-н, с. Б. Аникино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Фёдор

Мать: Шубина Матрёна

Алтайский край, Бийский р-н, с. Б. Аникино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно