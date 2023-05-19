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Полякова Фекла Иванова

Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовская губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

31.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Поляков Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сафронова Пелагея Георгиева

Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пономарева Дарья Егорова

Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Егор Михайлов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
31.12.1917