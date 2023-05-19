Полякова Фекла Иванова
Место рожденияЛебедянский уезд Тамбовская губ.
Дата рождения1862
Дата смерти31.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сафронова Пелагея Георгиева
Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пономарева Дарья Егорова
Отец ребёнка: Поляков Егор Михайлов
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
31.12.1917