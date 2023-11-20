Безрукова (Рассказова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1933
Дата смерти20.11.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1860
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Владимир Кириллович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение
26.07.1933
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Владимир Кириллович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2023