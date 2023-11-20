Безрукова (Рассказова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова (Рассказова) Анна Андреевна

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Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.07.1933

Дата смерти

20.11.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Владимир Кириллович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение
26.07.1933

Отец: Рассказов Андрей Дмитриевич

Мать: Арефьева Варвара Артемьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Владимир Кириллович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Владимир Кириллович

Смерть
20.11.2023
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