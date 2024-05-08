Шивис Агнесса Иосифовна
Место рожденияВиленская губерния Свенцянский уезд Кукутишская волость деревня Беликеме
Дата рождения07.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1802
Отец: Шивис Иосиф Иоаннович (Янович)
Мать: не указана
Виленская губерния Свенцянский уезд Кукутишская волость деревня Беликеме
Восприемник
Неизвестно
Винсент Шивис из Билекеме
Смерть
Неизвестно