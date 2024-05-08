Шивис Агнесса Иосифовна 07.08.1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шивис Агнесса Иосифовна

Место рождения

Виленская губерния Свенцянский уезд Кукутишская волость деревня Беликеме

Дата рождения

07.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1802

Отец: Шивис Иосиф Иоаннович (Янович)

Мать: не указана

Виленская губерния Свенцянский уезд Кукутишская волость деревня Беликеме
Восприемник
Неизвестно
Винсент Шивис из Билекеме
Смерть
Неизвестно

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