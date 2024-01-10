Гиматдинова Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиматдинова Бибисара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гиматдинов Абдулла

Отец ребёнка: Гиматдинов Гилачетдин

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиматдинов Гилачетдин

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиматдинов Гилачетдин

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