Низяев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизяев Алексей Иванович

Низяев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низяев Иван Георгиевич

Мать: Низяева Екатерина

Рождение ребёнка
25.03.1927

Сын: Низяев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close