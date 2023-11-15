Низяев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низяев Иван Георгиевич
Мать: Низяева Екатерина
Рождение ребёнка
25.03.1927
Сын: Низяев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Россия, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно