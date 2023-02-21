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Ермаков Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896

Отец: Ермаков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1934

Дочь: Бабакова Любовь Антоновна

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Людмила Антоновна

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Евгений Антонович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Антонович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край