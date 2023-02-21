Ермаков Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896
Отец: Ермаков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1934
Дочь: Бабакова Любовь Антоновна
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Людмила Антоновна
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Евгений Антонович
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Антонович
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край