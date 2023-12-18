Зайнетдинов Филипп Уралович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнетдинов Филипп Уралович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1983

Отец: не указан

Мать: Каримова Елена Валентиновна

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