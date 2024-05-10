Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна

Рождение ребёнка
22.11.1881 ст.

Сын: Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович

Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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