Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1881 ст.
Сын: Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович
Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно