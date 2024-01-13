Адесман Герш-Вольф (Григорий Шмулевич) (Григорий Шмулевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адесман Герш-Вольф (Григорий Шмулевич) (Григорий Шмулевич)

Место рождения

Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский

Дата рождения

05.12.1895

Дата смерти

15.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адесман Борис

Мать ребёнка: Адесман Сура-Туба (Соня Моисеевна) (Соня Моисеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адесман Сура-Туба (Соня Моисеевна) (Соня Моисеевна)

Смерть
15.03.1982
Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
Похороны
Неизвестно
Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
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