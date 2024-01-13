Адесман Герш-Вольф (Григорий Шмулевич) (Григорий Шмулевич)
Место рожденияУкраина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
Дата рождения05.12.1895
Дата смерти15.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адесман Борис
Мать ребёнка: Адесман Сура-Туба (Соня Моисеевна) (Соня Моисеевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1982
Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский
Похороны
Неизвестно
Украина, Виницкая обл. Могилев-Подольский