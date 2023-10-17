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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Крумер Борис (Израиль-Бер) Исаакович

Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара (Тэма)

Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крумер Наум (Нохум)

Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич

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