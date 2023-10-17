?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Крумер Борис (Израиль-Бер) Исаакович
Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара (Тэма)
Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крумер Наум (Нохум)
Отец ребёнка: Крумер Ицик Израилевич