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Колмогорцева Галина Руфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1935

Дата смерти

08.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935

Отец: Пасюгин Руф Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1966

Дочь: Коркина Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Колмогорцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмогорцева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Колмогорцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмогорцева Евгения Павловна

Отец ребёнка: Колмогорцев Павел

Смерть
08.05.2020