Колмогорцева Галина Руфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1935
Дата смерти08.05.2020
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935
Отец: Пасюгин Руф Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1966
Дочь: Коркина Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Колмогорцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмогорцева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Колмогорцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмогорцева Евгения Павловна
Отец ребёнка: Колмогорцев Павел
Смерть
08.05.2020