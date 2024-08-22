Прянишников Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Геннадий Михайлович

Место рождения

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

В браке трое детей: Егор Геннадьевич 1989 гр (Томск), Михаил Геннадьевич 2007 гр (д. Луговское, Томской области, Ангелина Геннадьевна 2011гр (д. Луговское, Томской области)
Смерть
2017

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