Прянишников Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
В браке трое детей: Егор Геннадьевич 1989 гр (Томск), Михаил Геннадьевич 2007 гр (д. Луговское, Томской области, Ангелина Геннадьевна 2011гр (д. Луговское, Томской области)