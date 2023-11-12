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Бадак Наталья Ивановна
Бадак Наталья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1967
Пол
Женский
Отец
Бадак Иван Константинович
Мать
Стряпко Нина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967
Отец:
Бадак Иван Константинович
Мать:
Стряпко Нина Константиновна
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