Бадак Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадак Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967

Отец: Бадак Иван Константинович

Мать: Стряпко Нина Константиновна

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