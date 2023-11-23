Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна
Место рождениясело Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии
Дата рождения21.09.1907
Дата смерти17.10.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907
село Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии
Бракосочетание
26.01.1926
ЗАГС при Деденевском ВИК Дмитровского р-на МО
Рождение ребёнка
26.12.1926
Дочь: Безменова Любовь
Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович
д.Селевкино
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Овечкина Антонида
Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович
д.Селевкино
Рождение ребёнка
30.03.1931
Сын: Зеленцов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович
д.Селевкино
Рождение ребёнка
12.11.1933
Дочь: Киселева Зинаида
Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович
д.Селевкино
Смерть
17.10.1982
д.Селевкино
Похороны
Неизвестно
д.Селевкино