Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Зеленцова (Большихина) Анна Федоровна

Место рождения

село Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии

Дата рождения

21.09.1907

Дата смерти

17.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907

Отец: Большихина Федор Михеевич

Мать: Большихина Екатерина Григорьевна

село Селевкино Дмитровского уезда Московской губернии
Бракосочетание
26.01.1926

Муж: Зеленцов Андрей Федорович

ЗАГС при Деденевском ВИК Дмитровского р-на МО
Рождение ребёнка
26.12.1926

Дочь: Безменова Любовь

Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович

д.Селевкино
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Овечкина Антонида

Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович

д.Селевкино
Рождение ребёнка
30.03.1931

Сын: Зеленцов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович

д.Селевкино
Рождение ребёнка
12.11.1933

Дочь: Киселева Зинаида

Отец ребёнка: Зеленцов Андрей Федорович

д.Селевкино
Смерть
17.10.1982
д.Селевкино
Похороны
Неизвестно
д.Селевкино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close