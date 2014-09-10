Пашагина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашагина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1945

Дата смерти

10.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1972

Муж: Болденков Борис Алексеевич

запись акта о заключении брака № 3335 от 16.09.1972г.
Рождение ребёнка
22.04.1974

Сын: Болденков Алексей Борисович

Отец ребёнка: Болденков Борис Алексеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.09.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)