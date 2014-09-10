Пашагина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1945
Дата смерти10.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1972
запись акта о заключении брака № 3335 от 16.09.1972г.
Рождение ребёнка
22.04.1974
Сын: Болденков Алексей Борисович
Отец ребёнка: Болденков Борис Алексеевич
Смерть
10.09.2014