Саморокова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Самороков Иван

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самороков Иван

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Самороков Иван

Рождение ребёнка
1783

Сын: Самороков Ефрем

Отец ребёнка: Самороков Иван

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Самороков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Иван

Смерть
Неизвестно