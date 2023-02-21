Саморокова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Самороков Иван
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самороков Иван
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Самороков Иван
Рождение ребёнка
1783
Сын: Самороков Ефрем
Отец ребёнка: Самороков Иван
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Самороков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самороков Иван
Смерть
Неизвестно