Жаксымбаева Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1999
Отец: Вилков Сергей Петрович
Мать: Вилкова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.2017
Сын: Жаксымбаев Артем Викторович
Отец ребёнка: Жаксымбаев Виктор Сабыржанович
Рождение ребёнка
14.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаксымбаев Виктор Сабыржанович
Шадринск, город Шадринск, Курганская область