Жаксымбаева Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаксымбаева Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1999

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1999

Отец: Вилков Сергей Петрович

Мать: Вилкова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2017

Сын: Жаксымбаев Артем Викторович

Отец ребёнка: Жаксымбаев Виктор Сабыржанович

Рождение ребёнка
14.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаксымбаев Виктор Сабыржанович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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