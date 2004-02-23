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Самуйлик Дмитрий Леонидович
Самуйлик Дмитрий Леонидович
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Место рождения
Малорита
, Малоритский район, Брестская область
Дата рождения
23.02.2004
Пол
Мужской
Отец
Самуйлик Леонид Анатольевич
1963 г.р.
Мать
Самуйлик (Калантаева) Валентина Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2004
Отец:
Самуйлик Леонид Анатольевич
Мать:
Самуйлик Валентина Владимировна
Малорита
, Малоритский район, Брестская область
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