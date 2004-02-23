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Самуйлик Дмитрий Леонидович

Место рождения

Малорита, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

23.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2004

Отец: Самуйлик Леонид Анатольевич

Мать: Самуйлик Валентина Владимировна

Малорита, Малоритский район, Брестская область