Рябченко Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти25.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Рябченко Симеон Алексеев
Мать: Акилина Космина
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Рябченко Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рябченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Рябченко Емелиан Васильевич
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Рябченко Иларион Васильев
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1876
Дочь: Кучер Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.
Сын: Рябченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябченко Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Смерть
25.12.1887 ст.