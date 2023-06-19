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Рябченко Василий Семенов

Место рождения

Тиниця, Чернігівська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

25.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Рябченко Симеон Алексеев

Мать: Акилина Космина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Рябченко Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рябченко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Сын: Рябченко Емелиан Васильевич

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Рябченко Иларион Васильев

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1876

Дочь: Кучер Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.

Сын: Рябченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябченко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Смерть
25.12.1887 ст.
Тиниця, Чернігівська область