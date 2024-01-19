Безверхая (ГуленкоВа) Епистимия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти02.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гулый Тимофей Козьмин
Бракосочетание
18.09.1849
Рождение ребёнка
07.10.1853
Дочь: Анна Кириковна
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Кириковна
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Безверхий Антон Кирикович
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
На фото скрин с сайта FS об индексации записи из ревизской сказки за 1858 год, где впервые появляется Антон Кирикович, и ему 0 лет, он наворожденный. Глава двора старший брат Кирика Григорий
Рождение ребёнка
05.09.1862
Дочь: Елизавета Кириковна
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1865
Сын: Безверхий Алексей Кирикович
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1865
Сын: Безверхий Макарий Кирикович
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1867
Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич
Смерть
02.02.1902
Причина смерти: натурально