Безверхая (ГуленкоВа) Епистимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхая (ГуленкоВа) Епистимия Тимофеевна

Место рождения

Воскресенка

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гулый Тимофей Козьмин

Мать: Гуленко Евгения Алексеевна

Бракосочетание
18.09.1849

Муж: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
07.10.1853

Дочь: Анна Кириковна

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Кириковна

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Безверхий Антон Кирикович

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

На фото скрин с сайта FS об индексации записи из ревизской сказки за 1858 год, где впервые появляется Антон Кирикович, и ему 0 лет, он наворожденный. Глава двора старший брат Кирика Григорий
Рождение ребёнка
05.09.1862

Дочь: Елизавета Кириковна

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
17.03.1865

Сын: Безверхий Алексей Кирикович

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
18.03.1865

Сын: Безверхий Макарий Кирикович

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1867

Сын: Безверхий Иван Кирикович

Отец ребёнка: Безверхий Кирик Яковлевич

Смерть
02.02.1902
Причина смерти: натурально
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