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Загороднов Нил Алексеевич

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Загородной Алексей Андреевич

Мать: Загородняя Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Загороднов Иван Нилович

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Загороднов Никита Нилович

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Загороднов Николай Нилович

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Загороднов Фёдор Нилович

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Ниловна

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ниловна

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Загороднов Михаил Нилович

Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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