Загороднов Нил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Загородной Алексей Андреевич
Мать: Загородняя Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Загороднов Никита Нилович
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загороднов Николай Нилович
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Ниловна
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ниловна
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Загороднов Михаил Нилович
Мать ребёнка: Загороднова Марья Самуйловна
Работа или профессия
Неизвестно