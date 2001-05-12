Артёмов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртёмов Николай Николаевич

Артёмов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1950

Дата смерти

12.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артёмов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Артёмова Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артёмов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Артёмова Галина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова Галина Валентиновна

Смерть
12.05.2001
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия