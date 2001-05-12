Артёмов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1950
Дата смерти12.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артёмов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Артёмова Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артёмов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Артёмова Галина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2001
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия