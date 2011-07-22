Мухаметьянова (Хусаинова) Муслима Миннегалиевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1938
Дата смерти22.07.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938
Рождение ребёнка
07.04.1959
Рождение ребёнка
23.11.1960
Рождение ребёнка
23.10.1962
Рождение ребёнка
16.01.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно