Мухаметьянова (Хусаинова) Муслима Миннегалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова (Хусаинова) Муслима Миннегалиевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.05.1938

Дата смерти

22.07.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938

Отец: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Мать: Хусаинова Миннихаят

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Смерть
22.07.2011
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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