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Коваль Наум Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коваль Емельян Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коваль Иван Наумов

Мать ребёнка: Коваль Дарья Еуварова(?)

Рождение ребёнка
1798

Сын: Коваль Тарас Наумов

Мать ребёнка: Коваль Дарья Еуварова(?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Дарья Еуварова(?)

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно