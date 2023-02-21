Коваль Наум Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Коваль Емельян Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коваль Иван Наумов
Мать ребёнка: Коваль Дарья Еуварова(?)
Рождение ребёнка
1798
Сын: Коваль Тарас Наумов
Мать ребёнка: Коваль Дарья Еуварова(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Дарья Еуварова(?)
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно