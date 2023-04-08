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Ильясова Гульсара Сафаровна

Место рождения

Башкортостан Салаватский район деревня Миндишкино

Дата рождения

13.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: Ильясов Сафар Батретдинович

Мать: Гульссисяк

Башкортостан Салаватский район деревня Миндишкино
Бракосочетание
29.09.1962

Муж: Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович

Башкортостан Иглинский район Урманский поселковый Совет
Рождение ребёнка
14.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович

г.Сим Ашинский район Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.1974

Дочь: Нарзулаева Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: Нарзулаев Вячеслав Найматович

г. Сим Ашинский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарзулаев Вячеслав Найматович