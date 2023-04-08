Ильясова Гульсара Сафаровна
Место рожденияБашкортостан Салаватский район деревня Миндишкино
Дата рождения13.02.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937
Отец: Ильясов Сафар Батретдинович
Мать: Гульссисяк
Башкортостан Салаватский район деревня Миндишкино
Бракосочетание
29.09.1962
Башкортостан Иглинский район Урманский поселковый Совет
Рождение ребёнка
14.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович
г.Сим Ашинский район Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.1974
Дочь: Нарзулаева Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: Нарзулаев Вячеслав Найматович
г. Сим Ашинский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно