Вавилина Александра колхозница, из-за возраста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилина Александра колхозница, из-за возраста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

19.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1958

Дочь: Сержантова Людмила экономист

Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста

Рождение ребёнка
25.06.1959

Дочь: Маркина Надежда контролер

Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста

Рождение ребёнка
05.05.1969

Дочь: Рыскалкина Галина экономист

Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста

Рождение ребёнка
01.11.1975

Дочь: Большова Альбина бухгалтер

Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста

Смерть
19.07.2015
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