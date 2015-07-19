Вавилина Александра колхозница, из-за возраста
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти19.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1958
Дочь: Сержантова Людмила экономист
Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста
Рождение ребёнка
25.06.1959
Дочь: Маркина Надежда контролер
Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста
Рождение ребёнка
05.05.1969
Дочь: Рыскалкина Галина экономист
Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста
Рождение ребёнка
01.11.1975
Дочь: Большова Альбина бухгалтер
Отец ребёнка: Вавилин Борис лесник, из-за возраста
Смерть
19.07.2015