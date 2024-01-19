Котов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Иванович

Место рождения

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Котов Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов - Васильевич

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов - Васильевич

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов - Васильевич

Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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