Котов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Котов Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно