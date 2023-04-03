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Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Около 1823

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иван Васильев

Мать: Ирина Николаева

Смерть
Около 1823