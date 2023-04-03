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Александра Иванова
Александра Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
Около 1823
Пол
Женский
Отец
Иван Васильев
1777 г.р.
Мать
Ирина Николаева
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Иван Васильев
Мать:
Ирина Николаева
Смерть
Около 1823
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