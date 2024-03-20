(Kowalsky) Josephine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kowalsky) Josephine

Место рождения

Ohio, United States

Дата рождения

02.04.1892

Дата смерти

17.08.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Hurwitt Irwin Elvin

Отец ребёнка: Hurwitt Frank

Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: Kasle (Hurwitt) Fayette

Отец ребёнка: Hurwitt Frank

Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Смерть
17.08.1930
Похороны
Неизвестно

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