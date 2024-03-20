(Kowalsky) Josephine
Место рожденияOhio, United States
Дата рождения02.04.1892
Дата смерти17.08.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Hurwitt Irwin Elvin
Отец ребёнка: Hurwitt Frank
Рождение ребёнка
29.01.1916
Дочь: Kasle (Hurwitt) Fayette
Отец ребёнка: Hurwitt Frank
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Смерть
17.08.1930
Похороны
Неизвестно