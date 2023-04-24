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Анна Петровна
Анна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1921
Пол
Женский
Отец
Ильин Петр Александрович
Мать
Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1921
Отец:
Ильин Петр Александрович
Мать:
Ильина Ефросинья Ефросинья Фроловна
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