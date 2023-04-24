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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1921

Отец: Ильин Петр Александрович

Мать: Ильина Ефросинья Ефросинья Фроловна