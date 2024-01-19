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Жирков Михаил Яковлевич

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915

Отец: Жирков Яков Федорович

Мать: Жиркова Анна Осиповна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жирков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жиркова Домна Лукояновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Герасимова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Жиркова Домна Лукояновна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова Домна Лукояновна

Смерть
1942
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