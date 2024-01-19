Жирков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1915
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915
Отец: Жирков Яков Федорович
Мать: Жиркова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жирков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жиркова Домна Лукояновна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Герасимова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Жиркова Домна Лукояновна
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жиркова Домна Лукояновна
Смерть
1942