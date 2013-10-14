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Бударин Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1942

Дата смерти

14.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1942

Отец: Бударин Федор Герасимович

Мать: Бударина Анна Яковлевна

Бракосочетание
02.12.1966

Жена: Бударина Лидия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бударина Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
05.11.1970

Сын: Бударин Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Бударина Лидия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Лидия Андреевна

Смерть
14.10.2013
Похороны
16.10.2013
Москва, город федерального значения Москва