Бударин Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1942
Дата смерти14.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1942
Отец: Бударин Федор Герасимович
Мать: Бударина Анна Яковлевна
Бракосочетание
02.12.1966
Жена: Бударина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бударина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1970
Сын: Бударин Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Бударина Лидия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бударина Лидия Андреевна
Смерть
14.10.2013
Похороны
16.10.2013