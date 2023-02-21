Кутырева Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Мирон Сидорович

Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Василий Сидорович

Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кутырев Василий Сидорович

Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Сидор Сафронович

Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу