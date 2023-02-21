Кутырева Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кутырев Василий Сидорович
Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кутырев Василий Сидорович
Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутырев Сидор Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу