Гарбунова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбунова Мария Ивановна

Гарбунова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1901

Сын: Гарбунов Василий Егорович

Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1904

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1907

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Гарбунов Семён Егорович

Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно