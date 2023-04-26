Гарбунова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1901
Сын: Гарбунов Василий Егорович
Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1904
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1907
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1911
Отец ребёнка: Гарбунов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно