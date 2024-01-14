Махонин Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Махонин Аксён

Мать: Махонина Анна

Смерть
Неизвестно
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