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Махонин Архип
Махонин Архип
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Махонин Аксён
Около 1801 г.р.
Мать
Махонина Анна
Около 1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец:
Махонин Аксён
Мать:
Махонина Анна
Смерть
Неизвестно
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