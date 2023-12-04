Стерляхина Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерляхина Авдотья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Стерляхина Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Стерляхин Евстрат Данилович

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Стерляхин Афонасий Данилович

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Стерляхин Иван Данилович

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Стерляхин Афонасий Данилович

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Стерляхина Мавра Даниловна

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Стерляхин Степан Данилович

Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерляхин Данил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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