Стерляхина Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Стерляхина Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Стерляхин Евстрат Данилович
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Стерляхин Афонасий Данилович
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Стерляхин Афонасий Данилович
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Стерляхина Мавра Даниловна
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стерляхин Степан Данилович
Отец ребёнка: Стерляхин Данил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно