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Кузнецов Леонид Васильевич

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Место рождения

Украинская ССР, СССР

Дата рождения

17.01.1952

Дата смерти

08.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1952

Отец: Кузнецов Василий

Мать: Кузнецова ?

Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
06.08.1980

Сын: Кузнецов Роман

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана

г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Светлана

Смерть
08.10.2018
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Инсульт. Покоится на кладбище в с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия, рядом с тещей Азаровой Н.Г., тестем Азаровым С.С. и матерью.