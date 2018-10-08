Кузнецов Леонид Васильевич
Место рожденияУкраинская ССР, СССР
Дата рождения17.01.1952
Дата смерти08.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1952
Отец: Кузнецов Василий
Мать: Кузнецова ?
Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
06.08.1980
Сын: Кузнецов Роман
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана
г.Воронеж, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Светлана
Смерть
08.10.2018
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Инсульт. Покоится на кладбище в с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия, рядом с тещей Азаровой Н.Г., тестем Азаровым С.С. и матерью.