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Проездов Иван Иванович

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Место рождения

Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.08.1924

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: Проездов Иван Кириллович

Мать: Проездова Анастасия Филипповна

Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Военная награда
30.07.1944
За Боевые Заслуги
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Военная награда
19.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проездов Александр Иванович

Мать ребёнка: Проездова Евдокия

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Проездова Евдокия

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проездова Евдокия

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
2006
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Увекское кладбище
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