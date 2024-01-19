Проездов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Военная награда
30.07.1944
За Боевые Заслуги
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Военная награда
19.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проездов Александр Иванович
Мать ребёнка: Проездова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Проездова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проездова Евдокия
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Увекское кладбище