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Юсеп

Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Султан

Мать: Хасимджан

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно