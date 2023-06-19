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Юсеп
Юсеп
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Место рождения
Новая Терешка
, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Султан
1761 г.р.
Мать
Хасимджан
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Султан
Мать:
Хасимджан
Новая Терешка
, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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