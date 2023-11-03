Алексеев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: Алексеев Михаил (новокр) Алексеевич

Мать: Алексеева Екатерина Афиногеновна (Афанасьевна)

Мещанский сын
Бракосочетание
После ?.12.1866

Жена: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
30.12.1872

Дочь: Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Дочь: Павлова Евпраксия Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Дочь: Ефрасия Дмитриева

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.11.1875

Дочь: Бутакова ? Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Выд свид 333129 от 11 марта 1937
Рождение ребёнка
11.04.1878

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Алексеев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Алексеев Евграф Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигклитикия Дмитриева

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна

Смерть
Неизвестно
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