Алексеев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848
Мещанский сын
Бракосочетание
После ?.12.1866
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
30.12.1872
Дочь: Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Павлова Евпраксия Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Ефрасия Дмитриева
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
27.11.1875
Дочь: Бутакова ? Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Выд свид 333129 от 11 марта 1937
Рождение ребёнка
11.04.1878
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Алексеев Евграф Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигклитикия Дмитриева
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Алексеева Феврония Павловна
Смерть
Неизвестно