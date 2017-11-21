Каржановский Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаржановский Виктор Петрович

Каржановский Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1958

Дата смерти

21.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2000

Сын: Каржановский Иван Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close