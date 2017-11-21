Каржановский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1958
Дата смерти21.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.2000
Сын: Каржановский Иван Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.2017