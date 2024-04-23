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Анна Онуфриевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1770

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Онуфрий Степанович

Мать: Феодосья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1789

Муж: Кузьма Евдокимович

Рождение ребёнка
25.06.1793

Дочь: Федосья? Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1796

Дочь: Христина Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1799

Сын: Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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