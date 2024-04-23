Анна Онуфриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Онуфрий Степанович
Мать: Феодосья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1789
Муж: Кузьма Евдокимович
Рождение ребёнка
25.06.1793
Дочь: Федосья? Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович
Рождение ребёнка
26.09.1796
Дочь: Христина Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович
Рождение ребёнка
09.10.1799
Сын: Андрей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Евдокимович